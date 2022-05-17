Нкунку — второй французский игрок после Рибери, ставший лучшим игроком сезона в Бундеслиге
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку признан лучшим футболистом сезона в немецкой Бундеслиге. Ранее среди французских футболистов такое достижение покорялось лишь экс-нападающему мюнхенской «Баварии» Франку Рибери в 2008 году.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии 24-летний Нкунку выходил на поле во всех 34 матчах, забив в них 20 голов и отдав 15 результативных передач. Показатели Нкунку помогли «РБ Лейпциг» квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Соглашение между Нкунку и «РБ Лейпциг» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста сборной Франции оценивается порталом Transfermarkt в € 65 млн.
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