«Ньюкасл» заинтересован в приглашении на пост главного тренера Жозе Моуринью

Владельцы «Ньюкасла» хотят видеть главным тренером клуба наставника итальянской «Ромы» Жозе Моуринью. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство английского клуба предпримет попытку убедить 59-летнего португальского специалиста возглавить «Ньюкасл».

Нынешний главный тренер «сорок» Эдди Хау прекрасно справляется со своими обязанностями, поднял команду из зоны вылета в середину турнирной таблицы и полюбился болельщикам клуба.

Напомним, Жозе Моуринью в АПЛ дважды тренировал «Челси». С этим клубом португалец три раза выиграл английскую Премьер-лигу. Также Жозе Моуринью в Англии был главным тренером «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Сам португальский наставник недавно заявлял, что намерен остаться в «Роме» на следующий сезон.