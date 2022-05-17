Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» заинтересован в приглашении на пост главного тренера Жозе Моуринью

«Ньюкасл» заинтересован в приглашении на пост главного тренера Жозе Моуринью
Комментарии

Владельцы «Ньюкасла» хотят видеть главным тренером клуба наставника итальянской «Ромы» Жозе Моуринью. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство английского клуба предпримет попытку убедить 59-летнего португальского специалиста возглавить «Ньюкасл».

Нынешний главный тренер «сорок» Эдди Хау прекрасно справляется со своими обязанностями, поднял команду из зоны вылета в середину турнирной таблицы и полюбился болельщикам клуба.

Напомним, Жозе Моуринью в АПЛ дважды тренировал «Челси». С этим клубом португалец три раза выиграл английскую Премьер-лигу. Также Жозе Моуринью в Англии был главным тренером «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Сам португальский наставник недавно заявлял, что намерен остаться в «Роме» на следующий сезон.

Новость по теме
Жозе Моуринью: в следующем сезоне буду продолжать работать в «Роме»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022