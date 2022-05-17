«Тоттенхэм» собирается потратить € 80 млн на двух игроков

Английский «Тоттенхэм» собирается выкупить контракты защитника Кристиана Ромеро и полузащитника Деяна Кулушевски, выступающих за команду на правах аренды. На двух игроков «шпоры» собираются потратить € 80 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте доволен двумя футболистами, которые считаются ключевой частью проекта команды.
24-летний Ромеро является футболистом «Аталанты». Арендное соглашение аргентинского защитника с «Тоттенхэмом» действует до 2023 года. В нынешнем сезоне Ромеро принял участие в 30 матчах во всех турнирах, отличившись один раз.
Права на 22-летнего Кулушевски принадлежат «Ювентусу». Шведский футболист выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды до 2023 года. В 19 матчах за английский клуб Деян забил три гола и отдал восемь результативных передач.
- 17 мая 2022
-
11:28
-
11:25
-
11:13
-
11:07
-
11:03
-
11:01
-
10:50
-
10:47
-
10:41
-
10:41
-
10:36
-
10:33
-
10:28
-
10:13
-
10:11
-
10:10
-
09:55
-
09:51
-
09:45
-
09:37
-
09:33
-
09:26
-
09:19
-
09:12
-
09:02
-
08:56
-
08:45
-
08:37
-
08:30
-
08:29
-
08:05
-
07:55
-
07:20
-
07:00
-
06:36