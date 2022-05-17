«Тоттенхэм» собирается потратить € 80 млн на двух игроков

Английский «Тоттенхэм» собирается выкупить контракты защитника Кристиана Ромеро и полузащитника Деяна Кулушевски, выступающих за команду на правах аренды. На двух игроков «шпоры» собираются потратить € 80 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте доволен двумя футболистами, которые считаются ключевой частью проекта команды.

24-летний Ромеро является футболистом «Аталанты». Арендное соглашение аргентинского защитника с «Тоттенхэмом» действует до 2023 года. В нынешнем сезоне Ромеро принял участие в 30 матчах во всех турнирах, отличившись один раз.

Права на 22-летнего Кулушевски принадлежат «Ювентусу». Шведский футболист выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды до 2023 года. В 19 матчах за английский клуб Деян забил три гола и отдал восемь результативных передач.

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