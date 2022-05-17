Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» собирается потратить € 80 млн на двух игроков

«Тоттенхэм» собирается потратить € 80 млн на двух игроков
Комментарии

Английский «Тоттенхэм» собирается выкупить контракты защитника Кристиана Ромеро и полузащитника Деяна Кулушевски, выступающих за команду на правах аренды. На двух игроков «шпоры» собираются потратить € 80 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте доволен двумя футболистами, которые считаются ключевой частью проекта команды.

24-летний Ромеро является футболистом «Аталанты». Арендное соглашение аргентинского защитника с «Тоттенхэмом» действует до 2023 года. В нынешнем сезоне Ромеро принял участие в 30 матчах во всех турнирах, отличившись один раз.

Права на 22-летнего Кулушевски принадлежат «Ювентусу». Шведский футболист выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды до 2023 года. В 19 матчах за английский клуб Деян забил три гола и отдал восемь результативных передач.

Самые яркие покеры в АПЛ:

Кейн и Сон разорвали «Арсенал». Хотя это уже вряд ли спасёт «Тоттенхэм» Кейн и Сон разорвали «Арсенал». Хотя это уже вряд ли спасёт «Тоттенхэм»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022