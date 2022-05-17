Артур Мело не входит в планы «Ювентуса», его купили в 2020-м у «Барселоны» за € 76 млн

Полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело в летнее трансферное окно может покинуть команду. Главный тренер команды Массимилиано Аллегри не видит футболиста в своих планах на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

25-летний Мело стал футболистом «Ювентуса» в 2020 году, перейдя из «Барселоны» за € 76 млн. В нынешнем сезоне на счету бразильского полузащитника участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отдал одну результативную передачу.



Соглашение между Артуром и итальянским клубом истекает в 2025 году. Рыночная стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в € 20 млн.

Видеообзор. «Интер» стал обладателем Кубка Италии, в финале обыграв «Ювентус»:

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