Каррагер остался недоволен претензиями игрока «Арсенала» Гранита Джаки к одноклубникам

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал полузащитника «Арсенала» Гранита Джаку за его высказывания о партнёрах по клубу после матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (2:0).

После поражения «Арсенала» Джака заявил, что никто из «канониров» не заслужил ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы, сказав, что все провели катастрофическую игру. Также Джака указал на то, что игроки, которые не готовы к давлению должны сидеть дома.

«Мы хотим, чтобы футболисты делали заявления в интервью. Легко выступить и показать силу словами. Но сделай это на поле.

Он говорил и о некоторых молодых игроках, кто-то из них не готов столкнуться с таким давлением.

Я люблю, когда футболисты говорят прямо и честно, но этим легко заниматься. Он был частью этого поражения, все игроки причастны к нему», – приводит слова Каррагера Daily Mail.