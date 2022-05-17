Объявлена команда сезона Бундеслиги по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. Команда была составлена на основе полученных футболистами оценок по ходу завершившегося сезона.

Лучший футболист сезона в Бундеслиге – нападающий «Баварии» Роберт Левандовски с оценкой 7,89. На втором месте – хавбек «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку (7,64). Всего в команду года вошли четыре игрока «Баварии», два футболиста «Боруссии» и по одному представителю «Байера», «Айнтрахта», «Лейпцига», «Фрайбурга» и «Униона».

Фото: WhoScored

Команда сезона Бундеслиги по версии WhoScored: Лукаш Градецки («Байер», 6,8), Альфонсо Дэвис («Бавария», 7,31), Эван Н'Дика («Айнтрахт», 7,06), Нико Шлоттербек («Фрайбург», 7,39), Кристофер Триммель («Унион», 6,97), Серж Гнабри («Бавария», 7,3), Йозуа Киммих («Бавария», 7,6), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг», 7,64), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд, 7,25), Роберт Левандовски («Бавария», 7,89), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, 7,55).

Напомним, чемпионом Германии сезона-2021/2022 стала мюнхенская «Бавария». Второе место заняла дортмундская «Боруссия». Бронзу завоевал леверкузенский «Байер».

Невероятный 2021-й год Роберта Левандовского: