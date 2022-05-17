«Бавария» может предложить «Ливерпулю» совершить обмен нападающими

Мюнхенская «Бавария» хочет подписать сенегальского форварда «Ливерпуля» Садио Мане. Немецкий клуб готов пойти на обмен футболистами с мерсисайдцами и предложить английской стороне нападающего Сержа Гнабри. Об этом сообщает Sky Germany.

У обоих игроков осталось по году в их действующих контрактах с клубами.

Напомним, что Садио Мане перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году. В нынешнем сезоне 30-летний сенегальский футболист провёл за «Ливерпуль» 49 матчей во всех турнирах. Он забил 22 гола и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в € 80 млн.

В текущем сезоне Серж Гнабри провёл за «Баварию» 45 матчей во всех турнирах. Он сумел забить 17 голов и сделать шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 70 млн.