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Goal: хавбек «ПСЖ» подписал контракт с «Ювентусом»

Goal: хавбек «ПСЖ» подписал контракт с «Ювентусом»
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Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария согласовал предварительный контракт с «Ювентусом», который вступит в силу с 1 июля 2022 года. Об этом сообщает Goal.

По сведениям источника, аргентинский футболист заключил контракт на один сезон с возможностью продления соглашения ещё на год. Ранее сообщалось, что стороны ещё не заключили соглашение.

Ди Мария стал футболистом «ПСЖ» в 2015 году. С тех пор в 294 матчах во всех турнирах он забил 92 гола и отдал 118 результативных передач.

Ранее Ди Мария выступал в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».

Видеообзор. Кубок Италии, сезон-2021/22. «Интер» — «Ювентус»:

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