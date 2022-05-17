Goal: хавбек «ПСЖ» подписал контракт с «Ювентусом»
Поделиться
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария согласовал предварительный контракт с «Ювентусом», который вступит в силу с 1 июля 2022 года. Об этом сообщает Goal.
По сведениям источника, аргентинский футболист заключил контракт на один сезон с возможностью продления соглашения ещё на год. Ранее сообщалось, что стороны ещё не заключили соглашение.
Ди Мария стал футболистом «ПСЖ» в 2015 году. С тех пор в 294 матчах во всех турнирах он забил 92 гола и отдал 118 результативных передач.
Ранее Ди Мария выступал в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».
Видеообзор. Кубок Италии, сезон-2021/22. «Интер» — «Ювентус»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 17 мая 2022
-
13:09
-
13:03
-
13:03
-
12:58
-
12:50
-
12:32
-
12:25
-
12:21
-
12:18
-
12:15
-
12:07
-
12:00
-
11:48
-
11:40
-
11:28
-
11:25
-
11:13
-
11:07
-
11:03
-
11:01
-
10:50
-
10:47
-
10:41
-
10:41
-
10:36
-
10:33
-
10:28
-
10:13
-
10:11
-
10:10
-
09:55
-
09:51
-
09:45
-
09:37
-
09:33
Партнерский контент