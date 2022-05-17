Goal: хавбек «ПСЖ» подписал контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария согласовал предварительный контракт с «Ювентусом», который вступит в силу с 1 июля 2022 года. Об этом сообщает Goal.

По сведениям источника, аргентинский футболист заключил контракт на один сезон с возможностью продления соглашения ещё на год. Ранее сообщалось, что стороны ещё не заключили соглашение.

Ди Мария стал футболистом «ПСЖ» в 2015 году. С тех пор в 294 матчах во всех турнирах он забил 92 гола и отдал 118 результативных передач.



Ранее Ди Мария выступал в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».

Видеообзор. Кубок Италии, сезон-2021/22. «Интер» — «Ювентус»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.