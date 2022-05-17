«Круто мы погуляли пять лет назад!» Ребров — о последнем чемпионстве «Спартака»

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров, ныне занимающий должность технического координатора клуба, поделился воспоминаниями о последнем чемпионстве красно-белых.

«Круто мы погуляли пять лет назад. Каждый раз смотрю видео, фотографии и понимаю, что это было что-то невероятное. Такое не забыть никогда! Рассказывайте: что делали в тот памятный день? Может, среди моих подписчиков есть тот, кто забрал к себе мои штанги?» — написал Ребров в своём телеграм-канале.

Напомним, «Спартак» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2016/2017. Тогда команду возглавлял итальянский специалист Массимо Каррера.

В сезоне-2021/2022 «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России за тур до окончания соревнований.

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