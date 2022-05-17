Хуан Роман Рикельме: Серхио Бускетс произвёл революцию в мировом футболе

Бывший полузащитник «Барселоны» и нынешний вице-президент «Бока Хуниорс» Хуан Роман Рикельме заявил, что полузащитник сине-гранатовых Серхио Бускетс произвёл революцию в мировом футболе.

«Бускетс – это единственный игрок, являющийся опорным полузащитником, который при этом выполняет на поле роль 10-го номера и делает всё правильно. Бускетс сбил с толку мировой футбол и произвёл революцию.

С тех пор как появился Серхио Бускетс, мы начали думать, что опорный полузащитник должен иметь хороший пас. Когда команды играют плохо, мы сразу делаем вывод, что пятый номер плохо передаёт мяч. Мы уже забыли, что раньше эту функцию выполнял 10-й номер, который заставлял вас играть хорошо. Теперь кажется, что если команда играет плохо, то всё из-за опорника.

Мы уже забыли, что главная функция опорного полузащитника – следить за центром поля и не только развивать собственные атаки, но и предотвращать внезапные контратаки соперника.

Мог ли я выполнять все эти функции, когда играл? Нет, Серхио Бускетс есть только один в мире!» — приводит слова Рикельме ESPN.