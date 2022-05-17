«Ювентус» продлит контракт с трансферной целью «Барселоны»

Туринский «Ювентус» намерен подписать новое соглашение с защитником Маттейсом де Лигтом до 2026 года. Об этом сообщает Football Espana в «Твиттере».
По сведениям источника, 22-летний нидерландский футболист являлся трансферной целью испанской «Барселоны», но «Ювентус» близок к заключению нового соглашения со своим игроком. Действующий контракт де Лигта истекает в 2024 году.
Де Лигт стал игроком туринцев в 2019 году, перейдя из амстердамского «Аякса». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил три гола и отдал результативную передачу.
Рыночная стоимость де Лигта оценивается порталом Transfermarkt в € 70 млн.
«Интер» стал обладателем Кубка Италии, в финале обыграв «Ювентус. Видеообзор:
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