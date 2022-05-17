«Бавария» и «Боруссия Д» хотят подписать одного нападающего
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Нападающий амстердамского «Аякса» Себастьян Аллер входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает журналист Игнасио Генуарди в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что «Аякс» готов отпустить 27-летнего футболиста, если получит за его переход более € 40 млн.
Аллер стал игроком амстердамцев в январе 2021 года, перейдя из «Вест Хэма» за € 22,5 млн. В 65 матчах за клуб ивуарийский футболист французского происхождения забил 47 голов и отдал 16 результативных передач.
Соглашение между Аллером и «Аяксом» истекает в 2025 году. Рыночная стоимость нападающего оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.
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