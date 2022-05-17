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Фанаты «Рапида» напали на игрока «Зальцбурга» на автомобильной заправке после матча

Фанаты «Рапида» напали на игрока «Зальцбурга» на автомобильной заправке после матча
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В мире австрийского футбола произошёл резонансный эпизод. Фанаты «Рапида» после одного из проигранных матчей чемпионата напали на футболиста, который забил в ворота их клуба решающий гол, информирует Kronen Zeitung.

По сведениям источника, полузащитник «РБ Зальцбург» Лука Сучич, забивший победный гол в ворота «Рапида» (1:0), после матча на своём личном автомобиле заехал на заправочную станцию, чтобы утолить жажду и голод. Именно на заправке он был избит группой из четырёх фанатов «Рапида».

Никаких серьёзных увечий в ходе нападения Сучич не получил, так как в ситуацию вмешалась полиция. Позже правоохранители предложили футболисту написать заявление на нападавших. Какие последствия грозят фанатам «Рапида» — неизвестно.

В Испании ассистент тренера прервал атаку соперника и спровоцировал драку:

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