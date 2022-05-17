Клопп недоволен назначением матча с «Саутгемптоном» всего через 3 дня после финала Кубка

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен проведением матча 37-го тура с «Саутгемптоном» во вторник, 17 мая, поскольку его команда отыграла 120 минут в финале Кубка Англии с «Челси» в субботу, 14 мая.

«Мы играли в субботу, было понятно, что в этом матче вполне вероятны 120 минут игры, и они решили, что лучший вариант для нас – поставить следующий матч на вторник.

Могли бы дать среду теоретически, однако, думаю, это невозможно, так как в этот день состоится финал Лиги Европы.

Тогда четверг, может? Это было бы немного, но лучше», – приводит слова Клоппа The Telegraph.

В субботу, 14 мая, «Ливерпуль» обыграл в финале Кубка Англии «Челси» (0:0, 6:5 по пенальти).

В английской Премьер-лиге после 36 сыгранных матчей «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 86 очков.