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Роман Широков высказался о возможном уходе Алексея Березуцкого из ЦСКА

Роман Широков высказался о возможном уходе Алексея Березуцкого из ЦСКА
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Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера московского ЦСКА.

«Всё возможно. Руководство должно решать, есть ли перспективы у команды с этим главным тренером. Если они видят, что есть, то стоит продолжать. Здесь ещё возникает вопрос: есть ли кем заменить. Расставаться, если у Алексея нет желания? В первую очередь нужно поговорить. Понять, почему возникла такая ситуация. Может быть, это связано с эмоциями от последних не совсем удачных матчей. Спокойно обдумать и уже от этого отталкиваться», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 17 мая, появилась информация, что после поражения в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) Алексей Березуцкий попросил руководство армейцев освободить его от должности наставника команды.

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Источник: Алексей Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера
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