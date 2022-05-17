Руни назвал «странными» обстоятельства победы «Сити» в последнем туре с «КПР» в 2012 году

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни по-прежнему не смирился с победой «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге сезона-2011/2012. В игре 38-го тура с «КПР» (3:2) Эдин Джеко и Серхио Агуэро забили голы в добавленное время и вырвали победу в чемпионате у «Манчестер Юнайтед».
Уэйн Руни считает, что вратарь «КПР» Пэдди Кенни должен был сыграть лучше в моменте с пропущенными голами.
«Пэдди Кенни должен был сыграть лучше. «Сити» забивает второй гол в игре, а «КПР» сразу отдаёт им мяч, чтобы они успели забить победный, и это никогда не ставилось под сомнение. Я нахожу это странным.
Джибриль Сиссе празднует победу после матча вместе с игроками «Сити». Да, я понимаю, что это исторический момент в Премьер-лиге, поэтому уверен, что если вы не участвуете в матче как игрок «Манчестер Юнайтед», это, вероятно, один из величайших моментов в лиге», — приводит слова Руни The Sun.
Совсем недавно, 13 мая, победному голу Агуэро в игре с «КПР» исполнилось 10 лет. К этому событию «Манчестер Сити» приурочил открытие статуи нападающего перед стадионом «Этихад».
- 17 мая 2022
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