«Реал» намерен продлить контракт со своим форвардом до 2026 года
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Мадридский «Реал» намерен подписать новый контракт с нападающим Марко Асенсио. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
По сведениям источника, испанский клуб намерен продлить контракт с футболистом до 2026 года.
26-летний Асенсио выступает за мадридскую команду с 2015 года. В нынешнем сезоне на счету игрока сборной Испании участие в 42 матчах во всех турнирах, он забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между Асенсио и «Реалом» истекает в конце следующего сезона.
Рыночная стоимость нападающего оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.
Видеообзор. «Реал» не смог обыграть «Кадис» в матче 37-го тура Примеры:
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