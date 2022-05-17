Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» намерен продлить контракт со своим форвардом до 2026 года

«Реал» намерен продлить контракт со своим форвардом до 2026 года
Комментарии

Мадридский «Реал» намерен подписать новый контракт с нападающим Марко Асенсио. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По сведениям источника, испанский клуб намерен продлить контракт с футболистом до 2026 года.

26-летний Асенсио выступает за мадридскую команду с 2015 года. В нынешнем сезоне на счету игрока сборной Испании участие в 42 матчах во всех турнирах, он забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между Асенсио и «Реалом» истекает в конце следующего сезона.

Рыночная стоимость нападающего оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.

Видеообзор. «Реал» не смог обыграть «Кадис» в матче 37-го тура Примеры:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Мбаппе — в «Реал», Левандовски — в «Барсу»? Каких топ-трансферов ждать в Европе этим летом Мбаппе — в «Реал», Левандовски — в «Барсу»? Каких топ-трансферов ждать в Европе этим летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022