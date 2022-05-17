«Реал» намерен продлить контракт со своим форвардом до 2026 года

Мадридский «Реал» намерен подписать новый контракт с нападающим Марко Асенсио. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По сведениям источника, испанский клуб намерен продлить контракт с футболистом до 2026 года.

26-летний Асенсио выступает за мадридскую команду с 2015 года. В нынешнем сезоне на счету игрока сборной Испании участие в 42 матчах во всех турнирах, он забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между Асенсио и «Реалом» истекает в конце следующего сезона.

Рыночная стоимость нападающего оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.

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