Олич — об Алексее Березуцком: ЦСКА купил много хороших игроков, но на поле этого не видно

Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Ивица Олич отреагировал на слухи о желании Алексея Березуцкого покинуть должность главного тренера армейцев.

«Возможный уход Березуцкого? Команда купила много хороших игроков. Но на поле этого не видно. Конечно, всегда будут вопросы об увольнении. И это касается не только Березуцких, а всех тренеров. Я не против них. Но если у тренера нет результата, то будут проблемы», — приводит слова Олича «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Алексей Березуцкий после поражения в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) попросил руководство ЦСКА освободить его от должности наставника команды по причине того, что не видит перспектив в своей дальнейшей работе.

Напомним, ЦСКА проиграл три последних матча чемпионата России подряд. Армейцы набрали 47 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.