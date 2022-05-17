Алексей Березуцкий отреагировал на слухи о своём желании покинуть ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на слухи о своём желании покинуть должность наставника армейцев.

«Уход из клуба? Не читайте российские газеты», — приводит слова Березуцкого «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Алексей Березуцкий после поражения в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) попросил руководство ЦСКА освободить его от должности наставника команды по причине того, что не видит перспектив в своей дальнейшей работе.

Напомним, ЦСКА проиграл три последних матча чемпионата России подряд. Армейцы набрали 47 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

ЦСКА ехал на матч с «Краснодаром» на поезде: