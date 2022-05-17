Игрок «Лидса» согласовал контракт с «Барселоной», но переговоры между клубами остановлены

Нападающий «Лидса» Рафинья Рафаэл Диас Беллоли в летнее трансферное окно может стать игроком «Барселоны». Бразильский футболист согласовал контракт с испанской командой, но переговоры между клубами приостановлены до конца сезона. Об этом сообщает Goal в «Твиттере».
В нынешнем сезоне 25-летний бразильский игрок провёл за «Лидс» 35 матчей во всех турнирах. Он забил десять мячей и сделал три результативные передачи. Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Соглашение Рафиньи с «Лидсом» предусматривает два варианта отступных: € 75 млн в случае сохранения клубом места в английской Премьер-лиге и € 25 млн при вылете в Чемпионшип.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего бразильского нападающего в € 45 млн.
Видеообзор. «Барселона» и «Хетафе» разошлись миром в матче Ла Лиги:
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