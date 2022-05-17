В «Зените» назвали сроки восстановления Ерохина. Он получил травму в игре со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин выбыл из строя на 4–5 недель из-за травмы, полученной в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1).

«По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена. Футболист будет проходить консервативное лечение, ориентировочный срок восстановления — 4–5 недель.

Сине-бело-голубые желают Александру Ерохину здоровья и скорейшего восстановления», — написала пресс-служба «Зенита».

Напомним, 15 мая в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.



Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).