В «Зените» назвали сроки восстановления Ерохина. Он получил травму в игре со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин выбыл из строя на 4–5 недель из-за травмы, полученной в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1).
«По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена. Футболист будет проходить консервативное лечение, ориентировочный срок восстановления — 4–5 недель.
Сине-бело-голубые желают Александру Ерохину здоровья и скорейшего восстановления», — написала пресс-служба «Зенита».
Напомним, 15 мая в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.
Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).
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