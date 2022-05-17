Эден Азар извинился за фол перед игроком «Кадиса», которому он сломал две плюсневые кости

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар при помощи пресс-службы столичного клуба связался с защитником «Кадиса» Карлосом Акапо, чтобы извиниться за фол, в результате которого бельгийский игрок сломал оппоненту две плюсневые кости правой ноги. Об этом сообщает COPE.
На 74-й минуте матча 37-го тура испанской Примеры «Кадис» — «Реал» (1:1) Азар жёстко встретил своего оппонента, совершив серьёзную накладку. Вскоре после инцидента защитник «Кадиса» был заменён.
По информации источника, футболист «Реала» был шокирован увиденными снимками травмы, которые Карлос Акапо выложил в своих соцсетях. Отмечается, что Эден Азар поинтересовался у игрока обороны «Кадиса», как тот себя чувствует, и ещё раз извинился.
Сообщается, что сезон для защитника «Кадиса» завершился досрочно. Ожидается, что на восстановление игроку потребуется не менее двух месяцев.
- 17 мая 2022
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