Мостовой: если Березуцкий уходит из ЦСКА, то здорово, что сам. Не держится за малину

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого по собственному желанию.

«Это то, что происходит во многих командах: когда что-то идёт не так, первым уходит тренер. Здесь удивляться не стоит. ЦСКА начал после зимней паузы здорово, а потом что-то произошло. Здорово, что находят в себе силы и уходят, а не как некоторые, которые держатся за малину всеми способами. Когда их назначали в ЦСКА, мало кто думал, что они там вообще будут. Я уже ничему не удивляюсь в нашем футболе.



Стоит ли дать им ещё шанс? Какой им ещё шанс. Сейчас не про Березуцких говорю, а про других: смотришь — отовсюду выкидывают, а они снова где-то всплывают. Как такое может быть? По кругу ходят», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.