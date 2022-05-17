Хавбек «Урала»: Бикфалви играл в ЛЧ, это сразу видно, когда он выходит на поле

Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк высказался о партнёре по команде Эрике Бикфалви.

«Бикфалви — очень опытный и хороший игрок, много играл, в том числе и в Лиге чемпионов. Это сразу видно, когда он выходит на поле. Можно смотреть и учиться, когда он держит мяч, когда играет обеими ногами и головой», — приводит слова Аугустыняка пресс-служба «Урала» на официальном сайте.

34-летний Бикфалви выступает за команду из Екатеринбурга с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых он забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

Соглашение между румынским футболистом и «Уралом» действует до 2023 года. У сторон есть опция продления контракта ещё на сезон.