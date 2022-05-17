Черчесов: не люблю слово «если». «Ференцварошу» надо решать задачу попадания в группу ЛЧ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался по поводу перспективы попадания венгерской команды в групповой этап Лиги чемпионов. Напомним, подопечные российского тренера должны будут пройти квалификационный турнир на пути к групповой стадии ЛЧ.

«Сначала был чемпионат Венгрии, потом Кубок, теперь выход в группу Лиги чемпионов – это барьер, который нужно решать. Потеряю ли мотивацию работать, если не попаду в групповую стадию ЛЧ? Вы же знаете, что есть слово, которое я не люблю – «если». «Если» — это неуверенность, сомнения. Но нам это не надо. Нужно дождаться жеребьёвки: когда играем, с кем играем. Сборы провести и потом спокойно решать задачи.

Одни задачи мы решили, а сейчас будет квалификация Лиги чемпионов. Значит, надо её решать. Потом начнётся чемпионат, и там надо будет решать. Естественно, хочется попасть в Лигу чемпионов», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч».