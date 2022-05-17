«Зенит» отреагировал на завершение карьеры Мартина Шкртела

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на завершение карьеры экс-футболиста сине-бело-голубых Мартина Шкртела.

«Мы благодарим Мартина за четыре года в «Зените», за 113 матчей, пять голов, за первое чемпионство в российской истории, игры группового этапа победного Кубка УЕФА и за тёплые слова в адрес сине-бело-голубых и Петербурга каждый раз, когда он приезжал в наш город в качестве футболиста «Ливерпуля» и «Фенербахче», а также болельщика на Евро-2020. Спасибо за всё, Мартин!» — написала пресс-служба «Зенита».

Напомним, сейчас Шкртел выступает за «Спартак» из Трнавы. Ближайший матч чемпионата Словакии, который состоится 21 мая, станет последним в профессиональной карьере Мартина. О своём уходе из футбола Шкртел объявил на предматчевой пресс-конференции со слезами на глазах. По его словам, главная причина завершения карьеры – проблемы со здоровьем.

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