Агент Малкома и Клаудиньо заявил, что футболисты останутся в «Зените»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, ответил на вопрос, останутся ли его клиенты в санкт-петербургском клубе.



«Малком и Клаудиньо остаются в «Зените». Обращался ли кто-то ко мне по ним? Нет, обращений по ним не было», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В текущем сезоне Малком провёл за «Зенит» 35 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.

Клаудиньо в текущем сезоне провёл за «Зенит» 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

«Зенит» за четыре тура до финиша Российской Премьер-Лиги завоевал чемпионский титул сезона-2021/2022. После 29 туров чемпионата санкт-петербургский клуб набрал 65 очков.