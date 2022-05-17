«Челси» и «ПСЖ» интересуются Левандовским, приоритет Роберта — «Барселона»

Лондонский «Челси» и французский «ПСЖ» с лета 2021 года интересуются подписанием нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, приоритетом 33-летнего футболиста является переход в «Барселону». Такого же мнения и агент Левандовского Пини Захави. Испанский клуб предложил игроку контракт на три года. «Барселоне» осталось лишь договориться с «Баварией» о переходе.

В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с «Баварией» истекает в конце следующего сезона.

«Барселона» и «Хетафе» разошлись миром в матче Ла Лиги. Видеообзор:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.