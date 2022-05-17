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«Наслаждайся второй частью жизненного пути». Ловрен обратился к Шкртелу

«Наслаждайся второй частью жизненного пути». Ловрен обратился к Шкртелу
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен обратился к словацкому футболисту Мартину Шкртелу, объявившему о завершении игровой карьеры. Игроки вместе выступали за английский «Ливерпуль».

«Потрясающая карьера, братэ! Гордись собой! И теперь наслаждайся второй частью жизненного пути», — приводит слова Ловрена пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга в телеграм-канале.

Шкртел начинал карьеру на родине, а в 2004 году перешёл в «Зенит», с которым впоследствии стал чемпионом России. После трёх с половиной лет в Санкт-Петербурге он перебрался в «Ливерпуль», где провёл следующие восемь с половиной лет. После этого Мартин играл за «Фенербахче», подписал, но почти сразу расторг контракт с «Аталантой», а с 2019 года защищал цвета «Истанбула». В сборную Словакии игрок вызывался с 2004 по 2019 год.

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