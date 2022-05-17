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Защитник дортмундской «Боруссии» Загаду не исключил своего возвращения во Францию

Защитник дортмундской «Боруссии» Загаду не исключил своего возвращения во Францию
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Защитник дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду рассказал, что не исключает того, что может вернуться во французскую Лигу 1 по истечении срока контракта с немецким клубом этим летом.

«Я думаю, что мой выбор будет иметь важное значение для моей будущей карьеры. Для меня самое главное — это играть. Я надеюсь остаться в Европе.

Я обсужу ситуацию со своим окружением и моими агентами, посмотрю, какие предложения есть на столе, и тогда мы вместе примем решение. Рассматриваю ли возвращение в Лигу 1? Конечно. Я уехал за границу в очень молодом возрасте, так что мне было бы хорошо вернуться во Францию. Я не ставлю никаких условий для возвращения», — приводит слова Загаду Get French Football News со ссылкой на эфир beIN Sports.

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