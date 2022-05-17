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«Лион» принял решение не выкупать Тангая Н'Домбеле у «Тоттенхэма»

«Лион» принял решение не выкупать Тангая Н'Домбеле у «Тоттенхэма»
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Полузащитник «Лиона» Тангай Н'Домбеле, права на которого принадлежат «Тоттенхэму», не будет выкуплен французской стороной по окончании срока арендного соглашения. Об этом сообщает Football Insider.

За время аренды 25-летний полузащитник провёл за «Лион» 10 матчей во французской Лиге 1 и отметился двумя результативными передачами. Также Тангай Н'Домбеле провёл за «Лион» 4 матча в Лиге Европы и забил один гол. В сообщении отмечается, что французский клуб разочарован игрой полузащитника и не будет активировать его опцию выкупа.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость французского полузащитника в € 35 млн.

Напомним, 25-летний игрок перешёл в «Тоттенхэм» как раз из французского «Лиона» за € 65 млн в 2019 году.

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