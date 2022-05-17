Мэр Мадрида: Мбаппе сказал мне, что переходит в «Атлетико»

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда в шутливой форме ответил на вопрос по поводу нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. По данным СМИ, французский форвард с большой долей вероятности перейдёт в «Реал».

«Мбаппе? Он сказал мне, что переходит в «Атлетико», — приводит слова Мартинеса-Алмейды Marca.

Ранее сообщалось, что парижане всё ещё пытаются убедить французского форварда подписать контракт с командой. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.

В нынешнем сезоне 23-летний французский нападающий провёл за «ПСЖ» 45 матчей во всех турнирах. Он забил 36 голов и сделал 21 результативную передачу.

«Реал» не смог обыграть «Кадис» в матче 37-го тура Примеры:

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