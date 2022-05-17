«Тоттенхэм» нацелился на подписание лидера атак французского «Ренна»

«Тоттенхэм» проявляет заинтересованность в подписании нападающего «Ренна» Мартена Терье. Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, «Тоттенхэм» уже сделал предложение о переходе 25-летнему французскому вингеру.
В нынешнем сезоне Терье показывает свою самую результативную игру в карьере. В розыгрыше Лиги 1 Мартен Терье забил 21 гол и уступает лишь Виссаму Бен-Йеддеру и Килиану Мбаппе в гонке за титул лучшего бомбардира турнира.
Отличная форма игрока привела, к тому что стали появляться призывы в адрес Дидье Дешама вызвать Терье в сборную Франции. Одним из первых эту мысль высказал Тьерри Анри.
«Ренн» всё ещё борется за попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон, Мартен Терье связан с клубом контрактом до 2025 года.
Ранее футболист признавался, что он счастлив в «Ренне».
- 17 мая 2022
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