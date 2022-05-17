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В ЦСКА прокомментировали слухи о желании Алексея Березуцкого уйти из клуба

В ЦСКА прокомментировали слухи о желании Алексея Березуцкого уйти из клуба
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о желании Алексея Березуцкого покинуть пост главного тренера армейцев.

«Безусловно, в клубе расстроены последними результатами команды. К сожалению, неудачные матчи всегда становятся поводом для появления различных домыслов о кадровых перестановках или о конфликтах в клубе.

Никаких конфликтов в клубе и в руководстве нет, и не стоит так называть рабочие процессы и дискуссии. Разве в футболе бывает по-другому? И, с учётом того, что до окончания чемпионата — а значит, и до подведения итогов — остаётся всего несколько дней, просим болельщиков дождаться официальной информации от клуба», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Березуцкому лучше уйти из ЦСКА. Он так и не построил адекватную команду Березуцкому лучше уйти из ЦСКА. Он так и не построил адекватную команду
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