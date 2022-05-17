Чеферин: присутствие «Реала» в финале ЛЧ — доказательство чистоты турниров под эгидой УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал об отношениях с мадридским «Реалом».
«У меня нет проблем с «Реалом». Конечно, на данный момент я не контактирую с руководством клуба. Но присутствие «Реала» в финале Лиги чемпионов является доказательством чистоты соревнований под эгидой УЕФА. «Реал» и «Барселона» попали в финалы мужской и женской Лиги чемпионов. Никто им не мешал.
В полуфинале я сомневался, что «Реал» сможет обыграть «Манчестер Сити». Особенно после поражения в первой игре. Но, очевидно, у них семь жизней, как у кошек. Это опытная команда. На мой взгляд, защита «Реала» слабовата. Но у них есть невероятный Карим Бензема, о котором я много раз говорил. На мой взгляд, Карим — один из самых недооценённых игроков в истории футбола. А Лука Модрич с возрастом становится только лучше», — приводит слова Чеферина 24ur.com.
«Реал» не смог обыграть «Кадис» в матче 37-го тура Примеры:
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