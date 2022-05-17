Зиньковский: Нидерланды — топ, поеду туда даже в середину таблицы

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о своём будущем в самарской команде.

«В недавнем интервью я сказал, что если бы был на несколько лет моложе, то сразу бы поехал в условную Бельгию. Плюс говорю: если бы сейчас предложил «Лилль», я бы сразу поехал. Если речь про среднюю команду из хорошего чемпионата, я бы поехал.



Во-вторых, в том интервью я переборщил. Зачем-то сказал про чемпионат Бельгии, хотя бельгийцы хорошо играют в еврокубках. Я имел в виду слабые европейские лиги – туда бы я вряд ли поехал. А те же Нидерланды – топ, без проблем поеду туда даже в середину таблицы. В Бельгию в середину таблицы – вряд ли, в Нидерланды – да.

Последние три года каждое трансферное окно меня куда-то собираются купить, пригласить, позвать. Постоянно пишут об этом. В итоге я остаюсь в «Крыльях». Болельщики тоже говорят: «Не нужно никуда уходить, оставайся» – «Да, я всё понимаю, но если что-то предложат…» В реальности конкретных предложений было мало. Если что-то предложат, я сильно подумаю и решу», — цитирует игрока Sports.ru.