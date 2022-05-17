«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: текстовая трансляция матча начнётся в 21:45
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Сегодня, 17 мая, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Саутгемптон» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Мартин Аткинсон. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Ричард Уэст. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 37 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Горожане» набрали 90 очков. «Ливерпуль» с 86 очками находится на второй строчке в таблице. При этом команда Юргена Клоппа имеет одну игру в запасе. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
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