Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал идею создания Кубка лиги

Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал идею создания Кубка лиги
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением об идее создания нового турнира — Кубка лиги.

«Думаю, Кубок лиги — это не новая идея. Мы обсуждали конкретный экономический анализ. Предложили проект и передали лиге. Откуда нашли спонсоров? Это экономическая оценка, а не предложения. Конкретных спонсоров пока нет. Этот проект я не курирую, он передан в лигу. Им занимается РПЛ», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее появилась информация, что новый турнир могут начать разыгрывать со следующего сезона, так как российские команды отстранили от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА. Ожидается, что в случае создания Кубка лиги участвовать в нём будут представители только клубов высшей лиги.

Новость по теме
Клубы РПЛ обсуждают создание нового турнира — Кубка лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022