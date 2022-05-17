Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал идею создания Кубка лиги

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением об идее создания нового турнира — Кубка лиги.



«Думаю, Кубок лиги — это не новая идея. Мы обсуждали конкретный экономический анализ. Предложили проект и передали лиге. Откуда нашли спонсоров? Это экономическая оценка, а не предложения. Конкретных спонсоров пока нет. Этот проект я не курирую, он передан в лигу. Им занимается РПЛ», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее появилась информация, что новый турнир могут начать разыгрывать со следующего сезона, так как российские команды отстранили от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА. Ожидается, что в случае создания Кубка лиги участвовать в нём будут представители только клубов высшей лиги.