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Зиньковский рассказал, как Радимов выводил из себя Кашчелана

Зиньковский рассказал, как Радимов выводил из себя Кашчелана
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Полузащитник сборной России и «Крыльев Советов» Антон Зиньковский вспомнил о работе с Владиславом Радимовым в «Зените»-2.

«Не видел, чтобы Радимов странно себя вёл после того, как выпил. Он крутой мужик, постоянно заряжает. Помню только одну историю, как ко мне в отель приходили друзья перед игрой. Я вышел в лобби, а там сидел Радимов, пил пиво и ел раков с Булановой. Я такой: «Ого, круто». Однажды с командой после какого-то матча зашли на ужин – у всех по бокалу пива стоит. Кто хочет – пейте. Это прикольно, больше такого нигде не видел.

Как-то играли со «Спартаком»-2, в Сокольниках трибуны близко. Мы сидели на скамейке, Николаич – перед нами. В двух метрах, у трибуны, стоял мужик и повторял: «Ну чё ты? Чё ты?» Короче, приставал к нему. В один момент Николаич повернулся: «Слышь, ты. Пойдем, выйдем». Мужик после этого успокоился.

Другая история – играли с «Тосно», я снова сидел на замене. За них играл Кашчелан. И Николаич всю игру травил Кашчелана, кричал на поле: «Кашчелан, пойдем один на один выйдем». Просто всю игру. Тот поворачивался: «Слышь, да я тебя…» – «Что? Давай, иди сюда». Смеялся, но продолжал выводить. В итоге Кашчелан во втором тайме получил красную карточку, а мы сыграли вничью. Радимов зашёл в раздевалку: «Видите, чем приходится заниматься? Вы сами не могли его до красной довести, что ли?» — цитирует игрока Sports.ru.

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