Ж. Боатенг: Кейн стал бы отличной заменой Левандовскому в «Баварии»

Защитник «Лиона» Жером Боатенг, ранее выступавший за «Баварию», выразил мнение, согласно которому мюнхенский клуб должен приобрести нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна на замену Роберту Левандовскому.



«Я бы попытался устроить трансфер Кейна в «Баварию». Я считаю его отличным нападающим. Он забивает голы в каждом матче за «Тоттенхэм». Это хороший клуб, но не команда мирового уровня. Если бы Кейн перешёл в «Баварию», он стал бы отличной заменой Левандовскому», — приводит слова Боатенга Sky Germany.



Напомним, Левандовски перешёл в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. В нынешнем сезоне польский нападающий принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски может покинуть «Баварию» по окончании текущего сезона и перейти в «Барселону».