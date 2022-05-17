Источник: Алан Дзагоев завершит карьеру после окончания сезона

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев завершит карьеру после окончания сезона. Об этом сообщает Sport24.

Нынешний контракт футболиста с армейцами рассчитан до окончания сезона-2022/2023. Напомним, ЦСКА проиграл три последних матча чемпионата России подряд. Армейцы набрали 47 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее досрочно чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».

Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года. В текущем сезоне Алан принял участие в 30 играх Российской Премьер-Лиги, в них он отметился 3 голевыми передачами. В минувшем сезоне футболист во всех турнирах провёл 21 матч, забил два гола и сделал три результативные передачи. Всего за московскую команду Алан провёл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 голевые передачи.