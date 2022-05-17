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Алан Дзагоев опроверг слухи о завершении карьеры

Алан Дзагоев опроверг слухи о завершении карьеры
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев опроверг слухи о завершении карьеры.

«У меня даже мысли не было о том, чтобы заканчивать карьеру. Это неправда, не понимаю, откуда взялась эта информация. У меня ещё год действует контракт с ЦСКА», — сказал Дзагоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года. В текущем сезоне Алан принял участие в 30 играх Российской Премьер-Лиги, в них он отметился 3 голевыми передачами.

В минувшем сезоне футболист во всех турнирах провёл 21 матч, забил два гола и сделал три результативные передачи. Всего за московскую команду Алан провёл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 голевые передачи.

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Источник: Алан Дзагоев завершит карьеру после окончания сезона
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