Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Г. Невилл: то, что Клопп сделал в этом сезоне с «Ливерпулем», абсолютно исключительно

Г. Невилл: то, что Клопп сделал в этом сезоне с «Ливерпулем», абсолютно исключительно
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о работе главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Три финала. Всё ближе к «Манчестер Сити». То, что Клопп сделал в этом сезоне, абсолютно исключительно. Он создал великолепную команду за три или четыре года, и я думал, что они просто немного перешли черту. Но это не так. Клопп вернул «Ливерпуль» на невероятный уровень. То, что он сделал, блестяще», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, в текущем сезоне «Ливерпуль» под руководством немецкого специалиста завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги. Также мерсисайдцы вышли в финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют с мадридским «Реалом». Игра состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Квадрупл — безумие. Но и Клопп не простак! «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Квадрупл — безумие. Но и Клопп не простак!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022