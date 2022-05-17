Г. Невилл: то, что Клопп сделал в этом сезоне с «Ливерпулем», абсолютно исключительно

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о работе главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.



«Три финала. Всё ближе к «Манчестер Сити». То, что Клопп сделал в этом сезоне, абсолютно исключительно. Он создал великолепную команду за три или четыре года, и я думал, что они просто немного перешли черту. Но это не так. Клопп вернул «Ливерпуль» на невероятный уровень. То, что он сделал, блестяще», — приводит слова Невилла Sky Sports.



Напомним, в текущем сезоне «Ливерпуль» под руководством немецкого специалиста завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги. Также мерсисайдцы вышли в финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют с мадридским «Реалом». Игра состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).