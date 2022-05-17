Игрок «Рубина» Бакаев обратился к фанатам. Команда может вылететь в ФНЛ
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Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев обратился к болельщикам перед игрой 30-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Уважаемые болельщики, весь сезон вы активно поддерживали команду: дома или на выезде вы всегда звали нас вперёд, в эту субботу нас ждёт важнейший матч с «Уфой». Нам как никогда нужна ваша поддержка. В этот день нам всем нужно объединиться: мы будем отдавать все силы на поле, а вы поддерживать нас на арене. Вместе мы можем всё», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 29 встречах и опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 30-м туре «Рубин» дома сыграет с «Уфой». В случае поражения подопечные Леонида Слуцкого вылетят из Российской Премьер-Лиги.
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