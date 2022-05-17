Тренер сборной Польши Михневич: хотел бы, чтобы Левандовски перешёл в «Барселону»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич высказался о будущем польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.



«Роберт сказал мне, что есть вероятность, что он покинет «Баварию». Сейчас он играет за большой клуб, но я бы хотел, чтобы он перешёл в «Барселону». Было бы неплохо иметь там польского футболиста», — приводит слова Михневича Tuttomercatoweb со ссылкой на TVP Sport.



Напомним, Левандовски перешёл в мюнхенскую «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. В нынешнем сезоне польский нападающий принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски может покинуть «Баварию» по окончании текущего сезона и перейти в «Барселону».