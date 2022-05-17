Источник: Марио Фернандес улетит в Бразилию после матча ЦСКА — «Ростов»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес отправится в Бразилию после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который состоится 21 мая, сообщает журналист Фабио Алейшо на своей странице в соцсетях.



По информации источника, футболист пока не знает, когда вернётся в Россию. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Фернандес хочет покинуть ЦСКА по окончании сезона-2021/2022.



Напомним, Марио Фернандес перешёл в московский ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне Марио сыграл за красно-синих 29 матчей и отметился 2 голами. Соглашение Фернандеса с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.



Московский ЦСКА в 29 матчах набрал 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее досрочно чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».