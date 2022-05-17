Лапорта: Дембеле хотел остаться в «Барселоне», но теперь его привлекают другие варианты

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем нападающего каталонской команды Усмана Дембеле.



«Мы сделали Дембеле новое предложение по контракту и ждём его ответа на следующей неделе. Усман хотел остаться в «Барселоне», но теперь его привлекают другие варианты, которые он считает лучшими», — приводит слова Лапорты Catalunya Radio.



Ранее сообщалось, что интерес к Дембеле проявляют «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария».



Напомним, Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего французского игрока участие в 31 матче, в которых он забил два гола и отдал 13 результативных передач.

«Барселона» и «Хетафе» разошлись миром в матче Ла Лиги:

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