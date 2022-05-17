Асенсио покинет «Реал», если летом не продлит контракт

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может покинуть команду. Об этом сообщает ABC.
По информации источника, если футболист не продлит контракт с клубом в ближайшее межсезонье, то будет выставлен на трансфер. Действующее соглашение хавбека с клубом истекает в 2023 году.
26-летний Асенсио выступает за мадридскую команду с 2015 года. В нынешнем сезоне на счету игрока сборной Испании участие в 42 матчах во всех турнирах, он забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между Асенсио и «Реалом» истекает в конце следующего сезона.
Рыночная стоимость нападающего оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.
Видеообзор. «Реал» не смог обыграть «Кадис» в матче 37-го тура Примеры:
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