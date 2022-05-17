Лучший бомбардир Лиги Европы Тавернье поделился ожиданиями от финала с «Айнтрахтом»

Защитник «Рейнджерс» и лучший бомбардир текущего сезона Лиги Европы Джеймс Тавернье поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги Европы с «Айнтрахтом».



«Постараемся оставить всю психологическую тяжесть позади и выжать из себя максимум. Мы провели несколько хороших игр и теперь можем сотворить историю, забрав домой трофей. Я горжусь тем, что я капитан этой команды. Моя цель — завтра вечером показать прекрасный результат, не пропустить ни одного гола от «Айнтрахта», — цитирует Тавернье Tuttomercatoweb.

5 мая были сыграны ответные полуфинальные матчи Лиги Европы сезона-2021/2022. В финальном матче встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Финал Лиги Европы пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».