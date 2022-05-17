Лучший бомбардир Лиги Европы Тавернье поделился ожиданиями от финала с «Айнтрахтом»
Поделиться
Защитник «Рейнджерс» и лучший бомбардир текущего сезона Лиги Европы Джеймс Тавернье поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги Европы с «Айнтрахтом».
«Постараемся оставить всю психологическую тяжесть позади и выжать из себя максимум. Мы провели несколько хороших игр и теперь можем сотворить историю, забрав домой трофей. Я горжусь тем, что я капитан этой команды. Моя цель — завтра вечером показать прекрасный результат, не пропустить ни одного гола от «Айнтрахта», — цитирует Тавернье Tuttomercatoweb.
5 мая были сыграны ответные полуфинальные матчи Лиги Европы сезона-2021/2022. В финальном матче встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Финал Лиги Европы пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Новость по теме«Селтик» стал чемпионом Шотландии в 52-й раз
Комментарии
- 17 мая 2022
-
22:11
-
21:56
-
21:49
-
21:38
-
21:28
-
21:23
-
20:54
-
20:52
-
20:40
-
20:21
-
20:16
-
20:14
-
19:57
-
19:55
-
19:48
-
19:30
-
19:29
-
19:21
-
19:06
-
18:46
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:17
-
18:17
-
18:15
-
18:07
-
17:59
-
17:45
-
17:43
-
17:30
-
17:23
-
17:22
-
17:04
-
16:48
Партнерский контент