«Незаменимых не бывает». Ал. Мостовой — о возможном уходе Фернандеса из ЦСКА

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе защитника Марио Фернандеса из ЦСКА.

«Невосполнимая потеря — это вряд ли. Любого футболиста можно заменить, может, не с первого и не со второго раза. Незаменимых не бывает. Если Марио Фернандес уже хочет уйти, то это приличный звонок. Жаль, конечно. Уходит значимый для ЦСКА футболист», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Марио Фернандес перешёл в московский ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне Марио сыграл за красно-синих 29 матчей и отметился 2 голами. Соглашение Фернандеса с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Московский ЦСКА в 29 матчах набрал 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее досрочно чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».